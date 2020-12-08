فدرالية الفرق المسرحية في الشمال تنادي بعودة العروض وفق استراتيجية جديدة

طالبت الفدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بإعادة الروح إلى قاعات العروض، والفضاءات الثقافية، بغية تجاوز مخلفات الضرر المادي على الفنانين، الذين لا يزالون يعانون جراء الإغلاق المستمر إلى حدود كتابة هذه الأسطر.

وشارك فرع الفدرالية في شمال المملكة، اليوم الثلاثاء، عبر فايسبوك، بلاغا يطالب فيه بالتعجيل بفتح القاعات، وفضاءات الأنشطة، وانعاش الحياة الثقافية، والفنية.

وناشدت الفدرالية نفسها من خلال فرعها بوضع استراتيجية واضحة لطريقة تقديم العروض، في ظل ما تفرضه أزمة كورونا من تحديات.

وأكد فرع الفيدرالية أن الوضعية الحالية تسببت في انعكاسات سلبية عن الفرق المسرحية، والمؤسسات، التي تخلق فرضا لتشغيل الفنانين.

وأضاف بلاغ فرع الفيدرالية أن هناك أثر نفسي على الفنانين جراء الاغلاق، خصوصا الفئة، التي لا تملك دخلا ماديا آخر.

وفي سياق آخر، دعا العشرات من الفنانين، والنقاد، في عريضة إلكترونية السلطات إلى فتح القاعات السينمائية، والمسارح، والسماح بتنظيم المهرجانات السينمائية، والموسيقية، التي جرى منعها منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد.