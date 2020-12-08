رؤساء الجهات يستعدون لزيارة معبر الكركارات

بعد ما يقارب شهرا من تنفيذ القوات المسلحة الملكية لعملية تحرير معبر الكركارات الحدودي، لا يزال التفاعل الدولي مستمرا، وسط التفاف وطني لدعم الخطوة المغربية.

وفي السياق ذاته، يستعد رؤساء الجهات للتوجه، يوم الجمعة المقبل، إلى المعبر الحدودي الكركارات، في إطار التعبير من عين المكان عن الاعتزاز بالمكتسبات الوطنية الكبيرة، التي تحققت في مجال تحصين، وتمنيع الوحدة الترابية ضد تشويشات الخصوم.

زيارة رؤساء الجهات المرتقبة إلى معبر الكركارات، تأتي بعد توالي زيارات القيادات السياسية له، التي بدأت بزيارة الأمناء العامين للأحزاب، يتقدمهم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ثم أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني في مجلس النواب، فالفعاليات الحزبية النسائية، والشبابية.

وكان سياسيون مغاربة قد أكدوا أنه بعد عملية تحرير المعبر الحدودي الكركارات، سيتحول هذا الأخير إلى مزار وطني، للتعبير عن الالتفاف الوطني حول قضية الوحدة الوطنية، والدعم الداخلي للتوجه المغربي نحو إحباط مناورات الخصوم.