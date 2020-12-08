شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 12 وفاة و193 اصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 اعلنت السعودیة، الیوم الثلاثاء، تسجیل 12 وفاة بالإضافة إلى 193 إصابة مؤكدة جدیدة بفیروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة السعودیة في تقریرها الیومي حول مستجدات الفیروس"ان حصیلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 5989 متوفى و359115 مصابا"..مشيرة الى ان عدد حالات التعافي ارتفع لیصل الى 349414 حالة بعد تسجیل 246 حالة شفاء جدیدة.

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