بالفيديو.. ميمي يسجل أمام فريقه السابق ويرفض الاحتفال

رياضة 2020-12-08 | 16:51 2,703 مشاهدة نجح نجم المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم مهند علي "ميمي" من العودة الى التسجيل في دوري نجوم قطر QNB. ويواجه فريق السيلية مضيفه الدحيل لحساب مباريات الاسبوع الثامن من البطولة. وسجل ميني هدف فريقه الاول في الدقيقة 20 من عمر اللقاء ورفض الاحتفال به كونه امام فريقه السابق الدحيل. وبهدفه اليوم، اصبح رصيد ميمي 6 اهداف في صدارة هدافي البطولة بالتساوي مع نبيل الزهر وسانتي كازورلا. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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