بالوثيقة.. التربية توافق على دوام الطلبة بـ'الانتساب'

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "وزير التربية علي حميد الدليمي وافق على ان يكون دوام الطلبة للعام الدراسي الحالي بالانتساب".

وأضاف البيان، أن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي حددت آلية القبول من خلال تقديم أولياء الأمور تعهداً خطياً بتدريس أولادهم بالمنزل، وكذلك عدم المطالبة بإلغاء الدوام بالانتساب، كما ونوهت المديرية الى ان آخر موعد لتقديم طلبات الانتساب هو الـ1 من شهر شباط المقبل لعام 2021".