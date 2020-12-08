بالوثيقة.. التربية توافق على دوام الطلبة بـ'الانتساب'

أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، قبول دوام الطلبة بنظام بالانتساب للعام الدراسي 2020 – 2021 .
وأضاف البيان، أن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي حددت آلية القبول من خلال تقديم أولياء الأمور تعهداً خطياً بتدريس أولادهم بالمنزل، وكذلك عدم المطالبة بإلغاء الدوام بالانتساب، كما ونوهت المديرية الى ان آخر موعد لتقديم طلبات الانتساب هو الـ1 من شهر شباط المقبل لعام 2021".
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