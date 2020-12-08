اجتماع إقليمي لتنفيذ الإستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء والنزوح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تنظم الأمانة العامة للجامعة العربية (إدارة المرأة والأسرة والطفولة) والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، غدًا الاربعاء، عبر تقنية الاتصال الرقمي، الاجتماع الإقليمي للخبراء لتنفيذ "الإستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء والنزوح في المنطقة العربية".



وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية هيفاء أبوغزالة في تصريح لها اليوم، أن الاجتماع سيبحث المخاطر المتزايدة التي يواجهها الأطفال في ظل الصراعات المسلحة ووضع اللجوء، والأطر والسياسات القانونية التي تنظم حمايتهم، والجهود الإقليمية لتوفير الحماية والرعاية الأسرية والتعليمية للأطفال اللاجئين.

كما سيتطرق الاجتماع إلى مشروع الوثيقة الإرشادية حول توفير الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للأطفال اللاجئين.