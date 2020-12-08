دولة الإمارات: علاقات دول الخليج مع مصر ركن أساسي لحفظ الأمن العربى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ثمنت دولة الإمارات العربية المتحدة جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، معربة عن تطلعها لعقد قمة خليجية ناجحة.



وقال وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش فى تغريدة عبر حسابه على تويتر قبل قليل: "تثمن الإمارات جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الاربع، وتؤكد على أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة".

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