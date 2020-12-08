شكرا لقرائتكم خبر عن برهم صالح: العنف ليس حلاً.. والفساد يجب أن يتوقف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شدد الرئيس العراقي برهم صالح على أن العنف ليس حلاً لمواجهة مطالب المواطنين المشروعة، داعيا في بيان له اليوم (الثلاثاء) بشأن الأحداث في السليمانية والوضع في كردستان، إلى احترام إرادة ومطالب المتظاهرين السلميين، وطالب القوات الأمنية التصرف حسب القانون والابتعاد عن استخدام العنف، وفسح المجال أمام وسائل الإعلام لممارسة عملهما بحرية دون تقييد أو تضييق أو اعتداء.

وأكد برهم أن اللجوء إلى العنف خطأ فادح وليس الطريق السليم لإيجاد الحلول، إذ إن استخدام العنف يُلطخ سمعة القوات الأمنية التي تقوم مهمتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، كما أن العنف يعمل على تشويه سمعة المتظاهرين السلميين وتحرف مطالبهم.

وبحسب البيان الذي بثته وكالة الأنباء العراقية «واع» قال صالح: نتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث في مدينة السليمانية منذ أيام، من مظاهرات واحتجاجات شعبية وما رافقها من أعمال عنف، أدّى إلى إصابة عدد من المواطنين والقوات الأمنية، وتعرض عددٍ من المباني إلى الحرق والدمار.

وأضاف، نؤكد على أن التظاهر السلمي حق دستوري مكفول يجب احترامه وعدم التجاوز عليه، ومن حق المواطنين التظاهر سلمياً للمطالبة بحقوقهم المشروعة، خصوصاً تلك المرتبطة بتأمين العيش الكريم لهم ولعائلاتهم من الرواتب وتحسين الأوضاع والخدمات العامة.

ودعا السلطات المحلية إلى تلبية هذه المطالب، والعمل على حلول جذرية لمشكلة الرواتب وتحسين الأحوال المعيشية، عبر خطوات سريعة وجدية ترتكز على المصارحة وتوجيه موارد الشعب لخدمة المواطنين، وانتهاج الطرق الحقيقية في الإصلاح، مؤكدا أن التجاوز على المال العام والفساد الإداري والمالي والسلب والنهب والتهريب يجب أن يتوقف.

ولفت إلى أن سلطات الإقليم مدعوة إلى الاستماع للمطالب الحقة للمواطنين، وعلى المواطنين احترام القوات الأمنية والمحافظة على الممتلكات العامة والأمن العام.