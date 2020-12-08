شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: نأمل حلا مع قطر يعالج أسباب الأزمة والان مع التفاصيل
وقال في بيان اليوم (الثلاثاء)، إن بلاده تأمل في هذا الصدد أن تسفر هذه المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة، ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه. وأضاف أن مصر تؤكد في هذا المقام أنه انطلاقًا من مسؤولياتها ووضعها، فإنها تضع دائما في الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي.
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