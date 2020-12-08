شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يعين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدر أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمراً أميرياً اليوم بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيساً لمجلس الوزراء. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن أمير دولة الكويت «بعد مشاورات تقليدية أمر بالآتي: يعين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم».



كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت يعين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.