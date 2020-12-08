شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي»: ندعم إجراءات المملكة لحماية أمنها واستقرارها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدانت منظمة التعاون الإسلامي المحاولة العدوانية الفاشلة لمليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطائرة مسيرة (مفخخة)، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها. وجدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم (الإثنين)، وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها، مؤكدا إدانة المنظمة الممارسات الإرهابية لمليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.



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