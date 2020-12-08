شكرا لقرائتكم خبر اليونسكو تطالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها في القدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتخذت لجنة الشؤون الخارجية التابعة للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) قرارا بالإجماع أمس حول مدينة القدس القديمة وأسوارها.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز «يؤكد القرار وملحقيه على جميع عناصر الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وأعاد القرار وملحقيه التأكيد على رفض الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في هذه الأماكن التاريخية»، وأبان أن القرار طالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية ضد المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة للقدس وأسوارها.

وأوضح أن القرار وملحقيه يؤكد بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، كما يعيد التأكيد على قرارات (اليونسكو) الـ18 الخاصة بالقدس، والتي عبرت جميعها عن الأسف نتيجة فشل إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، في وقف أعمال الحفر وإقامة الأنفاق وكافة الأعمال غير القانونية والمدانة في القدس الشرقية وفق قواعد القانون الدولي، في حين طالب القرار أيضا بضرورة الإسراع في تعيين ممثل دائم للمديرية العامة في البلدة القديمة للقدس، لرصد كافة الإجراءات ضمن اختصاصات المنظمة، ويدعو أيضا لإرسال بعثة الرصد التفاعلي من (اليونسكو) إلى القدس لرصد جميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي.