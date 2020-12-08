2.5 مليار دولار لإنقاذ أطفال الشرق الأوسط

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ونقل موقع الأمم المتحدة الليلة الماضية عن بيان صادر عن تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القول «منطقة الشرق الأوسط هي موطن لأكبر عدد من الأطفال المحتاجين في العالم.ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الأزمات الناجمة عن صنع الإنسان، بما في ذلك النزاعات المسلحة والفقر والركود الاقتصادي. ويهدف النداء إلى إيصال المساعدات الإنسانية.
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