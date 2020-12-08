القوات اليمنية تسيطر على الخريبة والكنب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت قوات الجيش اليمني من السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية في مديرية مدغل غرب محافظة مأرب.

وأكد مصدر عسكري أن الجيش سيطر على منطقة الخريبة بالقرب من مركز مديرية مدغل وتقدم باتجاه منطقة الكنب بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية، وأن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى جبهات مدغل خلال اليومين الماضيين، وتمكنت القوات الحكومية من تحقيق انتصارات جديدة وشنت هجوما معاكسا على الميليشيات الحوثية.

وفي جبهة نهم أعلن الجيش الوطني مصرع عدد من عناصر الميليشيات الحوثية بينهم قيادي، في جبهة نهم شرقي صنعاء، وقال موقع (سبتمبر نت) الناطق باسم الجيش «إن معارك عنيفة دارت في جبهة الجفرة شرق محافظة صنعاء، وأسفرت عن مصرع عدد من عناصر الميليشيات الانقلابية».

وفي الحديدة أعلنت القوات اليمنية تفكيك حقل ألغام زرعته ميليشيات الحوثي شرق مدينة الحديدة، وقالت الفرق الهندسية، التي عثرت على حقل من الألغام والمتفجرات بجوار أحد الأسوار بالخط الدولي في منطقة كيلو 16 شرق الحديدة، «إن الفريق الهندسي قام بتفكيك حقل الألغام عقب تأمين المنطقة ونقلها إلى مكان آمن، وتنفيذ عملية مسح شامل تحسبا لوجود أي شبكات ألغام أخرى».

إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية سلسلة غارات جوية على مواقع عسكرية للحوثيين في محافظة عمران شمال صنعاء. واستهدفت الغارات جبل ضين في مديرية عيال سريح مستهدفة وسائط للدفاع الجوي، ومخزن سلاح في الجبل الذي يضم مواقع عسكرية للجماعة المسلحة.

على صعيد آخر، وضعت واشنطن جماعة الحوثي الإرهابية ضمن الكيانات التي تشكل مصدر قلق وتشكل خطرا على السلم الإقليمي وتهدد حركة الملاحة الدولية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تصنيف الميليشيات الموالية

لإيران ضمن الكيانات ذات (قلق خاص)، لافتا إلى حذف السودان وأوزبكستان من قائمة المراقبة الخاصة، بناء على التقدم الكبير الذي حققته حكومتا البلدين.

وأدرجت واشنطن الحوثيين وحركة الشباب وتنظيم القاعدة وبوكو حرام وتحرير الشام وداعش وطالبان ضمن الكيانات المقلقة، وكانت الإدارة الأمريكية في طريقها لإعلان الحوثي منظمة إرهابية، إلا أن مسؤولين اعترضوا بحجة أنها قد تعطل تسليم المواد الغذائية والمساعدات الطارئة للمحتاجين، وأشار بومبيو إلى أنه يسعى لإعلان ذلك قبل مغادرة الرئيس دونالد ترمب البيت الأبيض.

وكانت مصادر أمريكية أفادت لصحيفة (واشنطن بوست) أن بومبيو قد يعلن قريبا ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية، وأشارت إلى أنه يضع اللمسات الأخيرة على تصنيف الجماعة، وتحدثت عن تبعيتها للنظام الإيراني الذي يشكل توترا كبيرا في المنطقة.

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