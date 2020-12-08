شكرا لقرائتكم خبر شركة إندونيسية: اللقاح الصيني فعال بنسبة 97% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشير البيانات الأولية لمرحلة متقدمة من تجربة لقاح كورونا الذي طورته شركة سينوفاك بيوتك الصينية في إندونيسيا إلى أنه فعال بنسبة 97%، حسبما قالت الشركة الإندونيسية التي من المقرر أن تنتج اللقاح اليوم الثلاثاء.

واستنادا إلى «البيانات الأولية، بعد شهر واحد من (التجربة)، يمكننا القول إن فعاليته تصل إلى 97%»، حسبما قال إيوان سيتياوان، المتحدث باسم شركة بيو فارما لصناعة اللقاحات المملوكة للدولة في إندونيسيا، في مؤتمر صحفي.

ومع ذلك، حذر المتحدث من أن الاستجابة المناعية التي ينتجها اللقاح لا تترجم بالضرورة إلى الحماية من فيروس كورونا، وقال سيتياوان «سوف نكتشف ذلك في يناير».