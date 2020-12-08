شركة إندونيسية: اللقاح الصيني فعال بنسبة 97%

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واستنادا إلى «البيانات الأولية، بعد شهر واحد من (التجربة)، يمكننا القول إن فعاليته تصل إلى 97%»، حسبما قال إيوان سيتياوان، المتحدث باسم شركة بيو فارما لصناعة اللقاحات المملوكة للدولة في إندونيسيا، في مؤتمر صحفي.ومع ذلك، حذر المتحدث من أن الاستجابة المناعية التي ينتجها اللقاح لا تترجم بالضرورة إلى الحماية من فيروس كورونا، وقال سيتياوان «سوف نكتشف ذلك في يناير».
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