40 تكفيريا قتلوا في سيناء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش المصري أمس مقتل 40 تكفيريا شديدي الخطورة في عمليات عسكرية بسيناء أخيرا.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة «إنه تم خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى الثامن من ديسمبر الجاري تنفيذ عمليات أسفرت عن مقتل 40 تكفيريا شديدي الخطورة في سيناء، كما تم القبض على 12 فردا تكفيريا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».

وذكر البيان أنه تم تدمير 437 وكرا وملجأ ومخزنا للمواد المتفجرة، وإحباط محاولة تهريب كميات من الأسلحة من الحدود الغربية، وتدمير 21 عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر.

ولفت البيان إلى أنه نتيجة للأعمال القتالية، نال شرف الشهادة والإصابة اثنان من الضباط وأربعة من ضباط الصف والجنود.