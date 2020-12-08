علم إسرائيل يرفرف في قلب طهران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعمد إيراني مجهول تثبيت العلم الإسرائيلي بجوار إعلان لشركة محلية معروفة في إيران، ليرفرف شعار الدولة الصهيونية في قلب طهران، بعد أيام قليلة من تمكنها من قتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده واختراق تحصينات المخابرات الإيرانية.

بدأت القصة «وفقا لقناة العربية» عندما قام أحد المارة بوضع العلم الإسرائيلي على جسر للمشاة في حي «طهران بارس» شرقي العاصمة الإيرانية، ليتدلى ويراه المارة مشيا وبالسيارات، ومد أسفله لافتة كتب عليها Thank You Mossad بخط اليد، بمعنى «شكرا للموساد» بالإنجليزية، وتشير ربما إلى اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في 27 نوفمبر الماضي بطهران.

وقام شخص آخر يرافق مثبت العلم بتصويره بهاتفه المحمول وهو يرفرف على الجسر، بجانب إعلان كبير عن أحد منتجات شركة «كاله» للمواد الغذائية المعلبة في إيران، بأن «السكر فيه قليل وغني بالكالسيوم»، الأمر الذي أثار استغرب الكثيرين منهم بقاء العلم إلى ما بعد منتصف الليل قبل أن تصل عناصر من الشرطة، ويقومون بإنزاله.

ويبدو أن واضع العلم على الجسر تعمد تثبيته بجوار إعلان لشركة محلية معروفة في إيران، ليثبت أن العلم تم تثبيته في قلب طهران فعلا، وليبعد أي شكوك بأن التصوير تم على جسر في دولة أخرى، ثم الزعم بأنه تم في إيران، لذلك خلت مواقع التواصل من المشككين.

ويبدو أن أكثر من كان سعيدا بالعلم الموضوع تسللا، هي «كاله» التي انتشر اسمها آلاف المرات في مواقع التواصل بشكل خاص، كما بوسائل إعلام، لا بد أنها قامت بالتعريف بها كمصانع منتجة للجبنة والزبدة وقشطة الحليب، والفلافل المعلبة وغيرها الكثير.