تركيا تقبض على 3 من حزب العمال

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وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الثلاثة كانوا يستعدون لشن هجوم، وأنه تم تحييدهم في منطقة «متينا» شمال العراق، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، وشدد البيان على أن «العمليات العسكرية ستتواصل حتى تحييد آخر إرهابي».وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني «منظمة إرهابية». وأسفرت أنشطة الحزب على مدار أكثر من 30 عاما، عن قتل نحو 40 ألف شخص، بحسب بيانات تركية.
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