شكرا لقرائتكم خبر إثيوبيا تعلن انتهاء عمليات تيجراي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مكتب رئاسة الوزراء في إثيوبيا، آبي أحمد، انتهاء العمليات العسكرية في إقليم تيجراي، مضيفا أن المهمة تتركز الآن على إيصال المساعدات الإنسانية للسكان.

وأضاف بيان لمكتب رئاسة الوزراء، أنه على السلطات تقديم الجناة للعدالة واستعادة القانون والنظام. مشيرا إلى أن الحكومة الإثيوبية ستعمل على تأمين وصول المساعدات الإنسانية لمواطني الإقليم وإعادة توطين من أجبروا على عبور الحدود.

وحذرت منظمات إغاثة من نقص الغذاء والدواء وأكياس حفظ الجثث في تيجراي، التي كان 600 ألف فرد من سكانها يتلقون بالفعل مساعدات غذائية قبل اندلاع القتال المستمر منذ شهر.