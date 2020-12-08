شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل محتجين اثنين مع تجدد الاضطرابات في كردستان العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كردستان (العراق) - رويترز

قال مصدر طبي كردي، الثلاثاء، إن محتجين اثنين لقيا مصرعهما، في تظاهرات اندلعت مجدداً في إقليم كردستان شمال العراق.

وأضاف المصدر أن «أحد المحتجين قُتل برصاص حرس مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بلدة تكية غرب مدينة السليمانية»، وتابع أن «المحتج الآخر توفي متأثراً بإصابته برصاصة في الرقبة عندما أطلقت قوات الأمن الكردية الرصاص لتفريق محتجين في بلدة سيد صادق».

وقتل 5 أشخاص وأصيب العشرات في الاحتجاجات التي اندلعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في إقليم كردستان العراق.

واتسع نطاق الاحتجاجات على عدم دفع الرواتب، الثلاثاء، إلى ما لا يقل عن ست بلدات قرب السليمانية، حيث أضرم المحتجون الغاضبون النار في مقار الأحزاب السياسية ومباني الحكومة المحلية.

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