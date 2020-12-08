شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تستدعي دبلوماسياً أمريكياً احتجاجاً على «العقوبات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

استدعت الصين، القائم بأعمال المبعوث الأمريكي في بكين، احتجاجاً على فرض الولايات المتحدة عقوبات على 14 مسؤولاً صينياً بسبب «هونج كونج».

وقالت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، إن نائب وزير الخارجية تشينغ تسيانغ استدعى القائم بأعمال المبعوث في السفارة الأمريكية للتعبير عن «الاحتجاج الشديد والإدانة القوية»، مضيفاً أن بلاده ستتخذ إجراءات للرد على ذلك.

وفرضت الولايات المتحدة الاثنين، عقوبات مالية وحظراً للسفر على 14 مسؤولاً صينياً بسبب مزاعم عن دورهم في استبعاد بكين لنواب معارضين منتخبين من الهيئة التشريعية في هونج كونج الشهر الماضي.