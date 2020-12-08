شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: نثمن جهود الكويت وأمريكا.. ونتطلع إلى قمة خليجية ناجحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365”
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الثلاثاء، إن الإمارات تثمن جهود دولة الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الأربع .
وأوضح قرقاش أن «الإمارات تؤكد أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة».
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: نثمن جهود الكويت وأمريكا.. ونتطلع إلى قمة خليجية ناجحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.