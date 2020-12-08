شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني الليبي يعترض سفينة تركية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليبيا - رويترز قال متحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الاثنين، إن القوات اعترضت سفينة تركية ترفع علم جاميكا، كانت متجهة صوب ميناء مصراتة في غرب ليبيا.

وتركيا هي الداعم الأجنبي الرئيسي لحكومة «الوفاق» ومقرها طرابلس في غرب البلاد والتي تقاتل بالاستعانة بميليشيات الجيش الوطني الليبي في الشرق منذ سنوات. وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، إن سفينة الشحن التجارية «مبروكة» كان على متنها طاقم مؤلف من 17 فرداً بينهم تسعة مواطنين أتراك وحاويات لم يجر تفتيشها بعد. وأضاف أن القوات البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي أوقفت السفينة قرب ميناء درنة بشرقي البلاد. ووجه المسماري، الاثنين، الاتهام إلى تركيا بالاستمرار في تزويد حكومة «الوفاق» بالسلاح والمقاتلين.

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