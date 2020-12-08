شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو... جدة بريطانية أول من تلقى لقاح «فايزر» في العالم خارج التجارب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «رويترز»

أصبحت مارجريت كينان، وهي جدة تبلغ 90 عاماً، أول شخص في العالم يجري تطعيمه بلقاح «فايزر» لمرض «كوفيد ـ 19» خارج التجارب في الوقت الذي بدأت فيه بريطانيا تطعيم سكانها.

فقد استيقظت كينان مبكراً، وتلقت اللقاح في مستشفاها المحلي في كوفنتري بوسط إنجلترا صباح، الثلاثاء، في الساعة (06:31 بتوقيت جرينتش) قبل أسبوع من بلوغها 91 عاماً.

وبدأت بريطانيا اليوم طرح لقاح «كوفيد ـ 19» الذي طورته شركتا «فايزر» و«بيونتك»، لتصبح أول دولة غربية تبدأ في تطعيم عموم سكانها، فيما وُصف بأنه نقطة تحول حاسمة في المعركة لدحر فيروس كورونا.

وقالت كينان، أمام مصور صحفي وطاقم تلفزيوني: «أشعر بتميز كبير لكوني أول شخص يحصل على تطعيم ضد كوفيد-19».

وأضافت: «هذه أفضل هدية عيد ميلاد مبكرة يمكن أن أتمنى الحصول عليها؛ لأنها تعني أنه يمكنني أخيراً أن أتطلع إلى قضاء بعض الوقت مع عائلتي وأصدقائي في العام الجديد، بعد أن كنت بمفردي معظم العام الحالي».

وكانت كينان التي يناديها أصدقاؤها بماجي، تعمل مساعدة في محل لبيع المجوهرات وتقاعدت منذ أربع سنوات فقط، ولها ابنة وابن وأربعة أحفاد.

وتظهر في لقطات الفيديو وهي تضع كمامة طبية، وتلبس قميصاً أزرق وسترة أثناء تطعيم الممرضة ماي بارسونز لها باللقاح.

وقالت بارسونز العاملة في هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا منذ 24 عاماً، إن الأشهر القليلة الماضية كانت قاسية على الجميع، لكن يبدو أن هناك بصيصاً من الأمل.

وبريطانيا الدولة الأوروبية الأكثر تضرراً من «كوفيد-19»، بعدما سجلت أكثر من 61000 وفاة، لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون يأمل تغيير المسار من خلال طرح لقاح «فايزر وبيونتك» قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.