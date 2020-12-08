شكرا لقرائتكم خبر عن «نخيل» تخصص ملفاً لـ «الخمسين عاماً» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أصدرت جمعية النخيل للفن والتراث الشعبي في رأس الخيمة عدداً جديداً من مجلة (نخيل)، خصصت ملف العدد فيه لقضية استعدادات الدولة للخمسين عاماً القادمة، واشتملت على دراسة حول مسرح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة بعنوان (سؤال الواقع والحياة) لظافر جلود.

وقال عبدالله السبب، رئيس تحرير المجلة التراثية الثقافية نصف السنوية: «إن الجمعية تسهم بالعدد الجديد لمجلتها في ملف استعدادات وجهود الإمارات في التخطيط للخمسين عاماً القادمة، ضمن ملف خاص يشكل ترجمة لتوجيهات ورؤية قيادة الدولة، فيما تحتفي المجلة بيوبيلها الفضي، في ظل صدور عددها الأول في ديسمبر 1995».

وتضمن ملف «الخمسين عاماً القادمة» 4 محاور، الأول بعنوان «دولة الإمارات والاستعداد للخمسين»، للدكتورة فاطمة الصايغ، والثاني «الإمارات تكسب الناموس.. من الخمسين إلى الخمسين»، لفاطمة الهديدي، وجاء المحور الثالث بعنوان «متحف اللوفر- أبوظبي وتعزيز البعد الحضاري للإمارات» للدكتور عادل عبد الجواد الكردوسي، وساهم نجيب الشامسي بموضوع حول «رأس الخيمة في البعد الوطني».

واشتمل الباب الثاني من المجلة وهو بعنوان «أبعاد من التراث» على مواضيع مختلفة، هي «اليونيسكو تدرج 4 مواقع أثرية في رأس الخيمة» كتبته نورة الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، وقصر المويجعي، لعمر الكعبي، و«مليحة مدينة الآثار وخزانة التاريخ» لعائشة علي الغيص، و«متحف الشارقة البحري» من تقديم هيئة الشارقة للمتاحف، و«الطب الشعبي والمعتقد الشعبي» للدكتورة بدرية محمد الشامسي.

واشتمل باب «دراسات أدبية» على قضايا ثقافية متنوعة، من إسهامات كل من: سامح كعوش، وأحمد حسين حميدان، وطالب غلوم طالب، ود. مريم الهاشمي، وهاشم المعلم.

وفي باب «مراجعات»، سلط د. حمد بن صراي الضوء على «معجم الغاف في الإمارات»، وتناول ناصر البكر الزعابي «الدر والحصابي في شعر ابن قطامي». وبحث د. هيثم يحيى الخواجة في شعر أحمد العسم، كما اشتمل الباب السادس على ثلاث قصائد للشعراء: د. شهاب غانم، وهزاع أبوالريش، وبرديس فرسان خليفة، بجانب مقال لمريم الحمادي، يبحث أهمية رفع الوعي الاجتماعي لدى الأفراد.