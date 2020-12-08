شكرا لقرائتكم خبر عن «كوفيد-19» أفقد مطارات العالم 6 مليارات مسافر في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أظهرت أحدث تقديرات مجلس المطارات العالمي ACI أن «كوفيد-19» سيخفض أعداد المسافرين بأكثر من 6 مليارات مسافر بنهاية العام 2020، وذلك مقارنة مع تقديرات ما قبل «كوفيد 19» لعام 2020، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 64.2% في حركة الركاب العالمية.

ووفقاً للتقديرات التي أصدرها المجلس، أمس الثلاثاء، والمتعلقة بتأثير أزمة «كوفيد 19» على حركة الركاب، شهدت المطارات في العالم خلال الربع الثاني من عام 2020 أسوأ أداء بتراجع عالمي بلغ 89.4% بما يعادل أكثر من 2.1 مليار مسافر، حيث سجل شهر إبريل تراجعاً بنسبة 94.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

ومن المتوقع أن تكون أوروبا والشرق الأوسط المنطقتين الأكثر تأثراً بانخفاض أكثر من 70% مقارنة بالتقديرات للعام 2020، حيث يقدر عدد المسافرين في الشرق الأوسط بنحو 112 مليون مسافر، بتراجع من التقديرات البالغة 380 مليون مسافر قبل «كوفيد 19»، أي بتراجع بنحو 268 مليون مسافر.

وستظل حركة الركاب العالمية في النصف الأول من عام 2021 متأثرة بشكل كبير مع بدء حملات التطعيم وتنظيمها.

وقبل الأزمة، كان من المتوقع أن تولد صناعة المطارات إيرادات بحوالي 172 مليار دولار في عام 2020. وكان تأثير أزمة فيروس كورونا على إيرادات المطارات غير مسبوق، مما أدى إلى انخفاض حاد قدره 111.8 مليار دولار من إيرادات المطارات لعام 2020، بانخفاض قدره 65% مقارنة بتوقعات الإيرادات قبل «كوفيد- 19». وقد تم تسجيل أكبر فقدان في الإيرادات في الربع الثاني من عام 2020 بانخفاض 39 مليار دولار في الإيرادات مقارنة بخط الأساس المتوقع (-89.7%)

وكانت أوروبا هي المنطقة الأكثر تضرراً من حيث القيمة مع تراجع تقديري في الإيرادات قدره 40.8 مليار دولار لعام 2020. ومن حيث النسبة، سجلت منطقة الشرق الأوسط أكبر انخفاض بنسبة 73.5% من الإيرادات لعام 2020 مقارنة بخط الأساس المتوقع.

ومن المتوقع أن تتراجع إيرادات المطارات في الشرق الأوسط بسبب «كوفيد 19» لتصل إلى 3.5 مليار دولار، بتراجع 9.7 مليار دولار مما كان متوقعاً قبيل الأزمة والتي قدرت بـ 13.2 مليار دولار خلال العام 2020.