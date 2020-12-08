السيسي يردّ على ماكرون : تتحدّثون معنا وكأنّنا حكّام مستبدّون

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إنه تحدث بصراحة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين "ناقشتُ مع الرئيس المصري بعض الموضوعات المتعلقة بعمل منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر، وناقشنا بعض الأسماء".
ورد الرئيس المصري قائلا "تتحدثون معنا في هذا الأمر وكأننا حكام مستبدون وهذا الأمر لا يليق بالدولة المصرية، ولا يمكن التحدث فيه معنا لأنكم تتحدثون وكأننا لا نحترم الناس"، موضحا أن هناك 55 ألف منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر.
وأضاف السيسي "معندناش حاجة نخاف منها أو نحرج منها..نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل شعبها في ظروف في منتهى القسوة وشديدة الاضطراب".
(روسيا اليوم)
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