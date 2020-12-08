10 ملايين دولار للسودان من المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا

أعلن فهد الدوسري، رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا (باديا)، تبرع المصرف بمنحة استثنائية للسودان بمبلغ عشرة ملايين دولار للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، ومجابهة الأضرار التي لحقت بالسودان من جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرًا.
اليوم الثلاثاء، مع وفد المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا (باديا)، برئاسة فهد الدوسري.
والتقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي،
وأعرب الدوسري عن شكره وتقديره للحكومة السودانية على دعمها للمصرف العربي حتى يضطلع بدوره كاملا، مشيدا باستضافة السودان لمقر المصرف.
وقد تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودانالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس الأريتري سياسي أفورقي، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.
جاء ذلك لدى لقاء البرهان اليوم في الخرطوم، مع وفد أريتري يزور الخرطوم، ضم يماني قبراب مستشار الرئيس الأريتري، وعثمان صالح وزير الخارجية.
ونقل الوفد تحيات الرئيس الأريتري، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، وتمنياته له وللسودان بالتقدم والازدهار والنماء والاستقرار.
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