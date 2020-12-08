من الملاعب إلى الألعاب الإلكترونية.. كريستيانو رونالدو يقتحم “فري فاير”

بعيدا عن الملاعب، اقتحم نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عالم الألعاب الإلكترونية، من خلال شراكة مع لعبة “فري فاير” الشهيرة.
ويقتحم رونالدو عالم الألعاب بشخصية جديدة في اللعبة الأكثر انتشارا في الوطن العربي، والعالم، حيث صممت لاعبا جديدا باسم “كرونو”، هو تجسيد لرونالدو داخل اللعبة.
ويتاح أمام هواة “فري فاير” تجربة اللعب بشخصية كريستيانو رونالدو، في اللعبة الحربية، في 19 من شهر دجنبر الحالي.
ويروج رونالدو لشخصيته في اللعبة عبر مقطع إشهاري، يظهر فيه وهو منشغل بلعب شوط منها، ويلجأ إلى كرة القدم للتعبير عن غضبه عند خسارته في كل مرة.
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