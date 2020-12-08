البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة الغد

اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الثلاثاء، عن جدول اعمال جلسة البرلمان ليوم غد. وتضمن الجدول 10 فقرات ثلاث منها التصويت على مشاريع قوانين.

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