امرأة عربية تعلن عزمها الترشح لرئاسة إسرائيل

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء، بأن سيدة الأعمال العربية إلهام خازن أعلنت عزمها الترشح لمنصب رئيس إسرائيل، وذلك لأول مرة في التاريخ.

وقالت خازن وهي من سكان بلدة البعنة العربية في منطقة الجليل شمالي إسرائيل "كان هذا الباب مغلقا أمام المجتمع العربي لفترة طويلة، وقد حان الوقت لفتحه ولأن يشارك عرب إسرائيل في العمل السياسي، للوصول إلى مواقع التأثير، ومواقع صنع القرار، وإتاحة مساحة أكبر في المناصب الرئيسية".

وأضافت "أريد أن أمثل كل شعب إسرائيل، على كل الفصائل، وأن أرسخ التعايش".

وتنتهي فترة ولاية الرئيس الحالي رؤوفين ريفلين في يوليو 2021.

وينتخب رئيس إسرائيل من قبل الكنيست لدورة مدتها 7 سنوات.

وتمتلك خازن سلسلة صيدليات في شمال إسرائيل ومركزا طبيا في مدينة سخنين، وهي أم لخمسة أولاد وجدة لحفيدين، بحسب "يديعوت أحرونوت".

وقالت إلهام للصحيفة: "أنا متحمسة للغاية وأتلقى الكثير من ردود الفعل الحارة على قراري".

وحول ميولها السياسي، قالت إلهام: "أنا أعتبر في مواقفي يسار وسط معتدل وليس لدي مشكلة مع اليمين. أؤيد الحوار بين الآراء من أجل التقريب بين القلوب والأفكار".

ويبلغ عدد المواطنين العرب، مسلمون ومسيحيون في إسرائيل 1,930,000 يشكلون 21% من السكان.