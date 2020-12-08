شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحصين اكثر من 120 ألف طفل وطفلة في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بلغ عدد المستهدفين من حملة التحصين الاحترازية ضد شلل الأطفال بمحافظة عدن، خلال الثلاثة أيام الماضية، ١٢٠ الف و٥٥٨ طفل وطفلة مادون الخامسة من العمر.

وأوضح مدير إدارة التحصين بعدن فيصل الصاعدي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بأن الحملة تمكنت من تحصين ١٢٠ الف و٥٥٨ طفل وطفلة بنسبة تغطية بلغت ١٠٧ بالمائة من إجمالي العدد المخطط له البالغ ١١٢ الفا و٥٥١ طفل وطفلة..مشيراً الى ان ارتفاع نسبة التغطية في التحصين ترجع الى زيادة اعداد النازحين في عدن والتي استهدفتهم فرق التحصين..مثمناً جهود الكادر الصحي المشارك في فعاليات الحملة.

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