بالصور.. مدير أمن أسيوط يكرم رئيس مباحث قسم ثان لتميزه

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي: كرَّم اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، الرائد بركات أحمد بركات رئيس مباحث قسم ثان أسيوط، لجهوده المتميزة في فرض السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها. ويأتي التكريم في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة وتقدير الضباط والأفراد المتميزين، وتشجيع الضباط الكفء وحسهم على بذل المزيد من الجهد، للحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه.

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