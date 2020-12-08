إيران تُسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 11 ألفًا و23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما لاري - في بيانها اليومي، وفقًا لوكالة أنباء (مهر) الإيرانية اليوم/الثلاثاء/ - أن إجمالي عدد الإصابات في إيران بلغ مليونًا و62 ألفًا و397 حالة من بينها 5

آلاف و780 حالة في وضع حرج.



وأشارت إلى أنه تم تسجيل 323 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 50 ألفًا و917 شخصًا، مشيرة إلى أن عدد المتعافین من

الفیروس بلغ 754 ألفًا و224 شخصًا حتى الآن.



ولفتت إلى أن هناك 6 ملايين و477 ألفًا و718 شخصًا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء إيران حتی الآن.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.