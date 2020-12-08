أمريكا تشطب اسم السودان من اللائحة السوداء للحرية الدينية

أزالت وزارة الخارجية الأمريكية اسم السودان من قائمة الدول التي تخضع للمراقبة بشأن الحريات الدينية بسبب الإصلاحات التي اتخذها في مجال الحريات الدينية وتعديل القوانين.

ووفق بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية فقد تم شطب اسم كل من السودان وجمهورية أوزبكستان من القائمة، بسبب "التقدم الكبير والملموس الذي اتخذته حكومة كل من البلدين خلال العام المنصرم".

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية أن "الإصلاحات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة السودانية في إصلاح القوانين

والممارسات الفعلية يصلحان نموذجا تستهدي به دول أخرى".

من جهة أخرى، أضافت الخارجية الأمريكية نيجيريا إلى القائمة السوداء للحرية الدينية، ما يمهد الطريق لعقوبات محتملة إذا لم تحسن سجلها.

وصنف وزير الخارجية مايك بومبيو الصين وإيران وباكستان والمملكة العربية السعودية على أنها "دول تشكل قلقا خاصا" بشأن الحرية الدينية.

ورشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الجنرال المتقاعد ليود أوستن، القائد السابق للقيادة

المركزية الأمريكية، لتولي حقيبة وزارة الدفاع "البنتاجون" في إدارته الجديدة، وفقًا لمصادر أمريكية.أشارت تلك المصادر إلى أنه في حالة موافقة مجلس الشيوخ، فإن أوستن سيصبح أول مواطن أمريكي من ذوي البشرة السمراء يتولى هذه الوزارة المهمة.وذكرت أن بايدن أبلغ أوستن بالقرار خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأن الأخير قبل هذا الترشيح، الذي يعتبر من أهم ترشيحات بايدن في فريقه، حيث يترأس وزير الدفاع الأمريكي واحدة من أضخم الهيئات الأمريكية، ويشرف على قيادة قوات بلاده حول العالم، فضلًا عن إدارة الكثير من الملفات المعقدة بالداخل.