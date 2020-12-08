قبرص: البيانات الوبائية لكورونا لا تسمح بتخفيف القيود

قال وزير الصحة القبرصي كونستانتينوس إيوانو، اليوم الثلاثاء، إن البيانات الوبائية لفيروس كورونا لا تسمح حتى الآن بتخفيف القيود بحلول منتصف الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الأمر يرجع إلى مجلس الوزراء الذي سيعمل على دراسة البيانات واتخاذ القرارات النهائية.
المواطنين لإمكانية رفع القيود، إلا أن تباطؤ وتيرة انتقال العدوى يعد شرطًا أساسيًا لإلغاء التدابير المفروضة لاحتواء الفيروس.
وأضاف إيوانو - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) - أنه رغم إعلان مجموعة من الإجراءات للفترة بين 14 ديسمبر الجاري و7 يناير المقبل في محاولة لتهيئة
وأكد وزير الصحة أنه لم يتم تحقيق ذلك بعد، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تقييم وتحليل البيانات ولكن تشير النتائج إلى أن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لتخفيف الإجراءات المتبعة لكبح جماح فيروس كورونا.
وفي وقت سابق تعهدت قبرص بتغطية تكاليف رحلة أي شخص يصاب بفيروس كورونا المستجد أثناء قضاء عطلته على أراضيها.
وقالت الحكومة في رسالة نشرتها الأربعاء، إنها ستدفع تكاليف الإقامة والعلاج والطعام للمرضى وأسرهم، إذا ما جاءت نتائجهم إيجابية للفيروس أثناء وجودهم على الجزيرة لقضاء رحلات سياحية.
وبحسب البيان فإن السياح سيتحملون فقط "تكلفة نقلهم إلى المطار ورحلة العودة إلى بلادهم".
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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