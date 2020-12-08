بن فرحان يجري مباحثات في السودان

عقب الاستقبال، عقد وزير الخارجية جلسة مباحثات مع وزير خارجية السودان المكلف، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في السودان، واتفاق السلام الذي تم توقيعه أخيرا في «جوبا». وسيجري الوزير مباحثات مع عمر قمر الدين تتناول بحث المستجدات في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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