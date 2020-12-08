الأمطار تخمد حريقاً مشتعلا منذ أسابيع في أستراليا

سيف اليزيد - ساعدت الأمطار رجال الإطفاء في إخماد حريق استمر لأسابيع في جزيرة «فريزر» المدرجة في قائمة التراث الأسترالي.

يشتعل الحريق في الجزيرة السياحية الشهيرة قبالة ساحل «كوينزلاند» منذ نحو شهرين وتحديدا منتصف أكتوبر الماضي، وتسبب في إتلاف أكثر من نصف المتنزه الوطني.

وتسببت موجة الحر الأسبوع الماضي في زيادة نطاق الحريق وشدة النيران.

وقال راسل بوستل رجل الإطفاء المتطوع في خدمة الإطفاء الريفية لهيئة الإذاعة الأسترالية «لقد كانت فترة مثيرة للغاية. فبين عشية وضحاها، كان لدينا حوالي 2,5 سنتيمتر من المطر طوال الليل في عاصفة بللت كل شيء».

وتمكن رجال الإطفاء يوم الاثنين من إنقاذ بلدة «هابي فالي» على الجانب الشرقي من الجزيرة بعد أن وصل الحريق إلى مسافة 700 متر من المنازل.

وذكرت هيئة الإطفاء أنها تمكنت من إبعاد ألسنة اللهب عن البلدة باستخدام 19 طائرة وطائرتي إطفاء كبيرتين لإلقاء المياه على النيران.

أما اليوم الثلاثاء، فيقع الجزء الأمامي من النيران على بعد نحو 400 متر شمال بلدة «أوكس»، حيث تم إصدار تحذير بشأن «الاستعداد للرحيل».

كما صدر تحذير «الاستعداد للرحيل» بعد ظهر اليوم الثلاثاء لمنتجع وقرية «كينجزفيشر باي».

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