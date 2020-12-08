هل يمكنك تخيل كمية البلاستيك التي تتناولها في الأسبوع؟

سيف اليزيد - بات معروفاً أن البلاستيك حاضر في سلسلة الغذاء الذي نتناوله بسبب نفاياته المنتشرة في الطبيعة، حتى في أعماق البحار.

لكن، هل فكرت يوماً في معرفة الكمية التراكمية من الجزيئات الميكروسكوبية من البلاستيك التي نتناولها خلال أسبوع من جراء التلوث بهذه المادة؟

إليك محاولة للإجابة على السؤال. فقد توصلت دراسة، أجراها الصندوق العالمي للطبيعة عام 2019، إلى أن من المحتمل أن يبتلع المرء ما يعادل بطاقة ائتمانية من البلاستيك كل أسبوع.

تركزت الدراسة على مياه الشرب المختلطة بمواد بلاستيكية وأطعمة مثل الكائنات المحارية البحرية التي يميل الناس لالتهامها قطعة واحدة بما قد تخزنه في جهازها الهضمي من جزيئات البلاستيك.

واستخدمت وسائل إعلام نتائج الدراسة في تصور هذه الكميات من البلاستيك بمرور الوقت.

ففي غضون شهر، نبتلع ما يعادل وزن قطعة عادية من لعبة الليجو. وخلال سنة، يعادل ما نتناوله من البلاستيك خوذة أحد رجال الإطفاء.

وربما لا يستكثر البعض هذه الكمية، غير أنها تزيد بمرور الوقت. وبهذا المعدل، يمكن أن يصل ما نتناوله من جزيئات البلاستيك خلال عشر سنوات إلى 2.5 كيلوجرام.

وخلال حياة الإنسان، يصل ما يستهلكه إلى نحو 20 كيلوجراماً.

وقد زاد إنتاج البلاستيك في الخمسين عاماً الأخيرة، مع انتشار استخدام المنتجات الرخيصة التي تستعمل مرة واحدة. والبلاستيك غير قابل للتحلل البيولوجي، لكنه يتفتت إلى أجزاء أصغر، فهو ينتشر في نهاية الأمر في كل مكان وعلى الشواطئ وفي الكائنات البحرية وكذلك في السلسلة الغذائية.