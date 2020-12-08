إيران تسجل 323 وفاة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء تسجيل 323 حالة وفاة و 11023 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى مليون و62 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 50 ألفا و 917 حالة.

وأشارت إلى أن 5780 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 754 ألف حالة.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ 14 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.