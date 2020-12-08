روسيا تسجل 26097 إصابة جديدة بكورونا و562 وفاة

سيف اليزيد - أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 562 حالة وفاة و26097 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع قناة "آر تي العربية" عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليونين و515009 إصابات.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 44159 حالة.

وتعافى 24938 شخصاً من الإصابة خلال اليوم الماضي ليبلغ إجمالي المتعافين مليوناً و981526 شخصاً، بينما لا تزال هناك 489324 حالة نشطة.

ووفقاً للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.