أفغانستان تشدد القيود وسط زيادة إصابات كورونا

سيف اليزيد - أعلن القصر الرئاسي في أفغانستان أن مجلس الوزراء وافق مجدداً على إغلاق جميع قاعات الأفراح في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وجاء ذلك بناء على توصية من وزارة الصحة لمواجهة الموجة الثانية من الجائحة.

وسجلت البلاد رسميا أكثر من 48 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، توفيت منها 1908 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 230 حالة إصابة من بين 1654 شخصا تم إجراء اختبارات لهم على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبدأ ظهور الفيروس في أفغانستان في فبراير الماضي مع عودة آلاف المهاجرين الأفغان من إيران المجاورة، وهي واحدة من أكثر الدول تضررا من جائحة كورونا.

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