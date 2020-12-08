الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ يوليو

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 26 ألفاً و567 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 9 ملايين و703 الآف و908 حالات.

وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها الهند منذ 10 يوليو الماضي، عندما سجلت إصابات يومية بفيروس كورونا تقدر بـ 26 ألفاً و506 حالات.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول، إنه تم تسجيل 385 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 140 ألفاً و958 حالة.

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