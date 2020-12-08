سيف اليزيد - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و‭ 197709‬بعد تسجيل 14054 إصابة جديدة.

وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 19342 بعد تسجيل 423 وفاة جديدة.

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا ترصد 14054 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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