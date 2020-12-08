700 كيلو من الكيف وأسلحة وزورق..الأمن يوقف 4 أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بشبكة لترويج المخدرات

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهم على مستوى باحة الاستراحة في الطريق السيار، الرابط بين مدينتي المحمدية، والدارالبيضاء، مباشرة بعد وصولهم على متن سيارتين من شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بداخل إحداهما على 700 كيلوغرام من مخدر الكيف، و70 كيلوغراما من مخدر الشيرا، و160 كيلوغراما من أوراق التبغ المهرب، علاوة على زورق مطاطي، وثلاثة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، وأربع لوحات ترقيم مزورة خاصة بالسيارات.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية تنقيط المشتبه فيهم في قاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، أظهرت أن اثنين منهم يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية، والدرك الملكي ي مدن سلا، وطنجة، وتطوان، وأكادير، والقصر الكبير، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بالسرقة، وترويج المخدرات، وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وحسب البلاغ نفس، فإن المشتبه فيهم وضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكشف الأفعال الإجرامية كافة، المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.