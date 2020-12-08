بني ملال .. حريق مهول في وحدة لتلفيف الحوامض واستنفار لمصالح الوقاية المدنية

اندلع حريق مهول، صباح اليوم الثلاثاء، في إحدى وحدات تلفيف الحوامض في مدينة بني ملال، من دون أن يخلف إصابات في الأرواح.

وأفادت مصادر محلية أن الحريق، الذي شب داخل المعمل المذكور، نجم عنه دخان كثيف في المنطقة، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة داخل الوحدة، تساهم في تثمين المنتوجات الفلاحية في الجهة، وتوجيهها إلى الأسواق العالمية.

وأضاف المصدر ذاته أنه فور علمها بالخبر انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، وتمكنت من إخماد النيران، التي تجهل أسباب اندلاعها إلى حدود اللحظة.

وانتقلت إلى عين مكان الحادث المذكور عناصر السلطات المحلية، والمصالح الأمنية المختصة، التي فتحت تحقيقا في ظروف، وملابسات الواقعة.