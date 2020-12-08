نسرين الراضي ضمن قائمة أكاديمية “سيزار” لأفضل المواهب السينمائية

رشحت أكاديمية “سيزار” الفنانة المغربية، نسرين الراضي، ضمن قائمتها المنافسة على جائزة أفضل موهبة نسائية صاعدة.
وأعلنت أكاديمية “سيزار” في لائحتها عن 24 موهبة سينمائية صاعدة، التي ضمت الممثلة المغربية نسرين الراضي عن دورها في فيلم “آدم” لمريم توزاني.
ورشحت اللائحة، التي تضم 12 ممثلا و12 ممثلة صاعدة، الراضي عن دور البطولة في “آدم”، أول فيلم روائي طويل للمخرجة مريم توزاني، والذي نال جوائز عدة، ومثل المغرب في ملتقيات، ومحافل فنية عالمية.
وسيقام حفل “أكاديمية الفنون وتقنيات السينما الفرنسية” السادس والأربعون في 12 مارس 2021، وستتم دعوة المواهب المختارة إلى أمسية في حالة، إن لم يقع أي طارئ في الحالة الوبائية، ليحول الحفل إلى حدث افتراضي.
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