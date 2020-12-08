أفضل ما في مراكش للضحك على قناة فرنسية

تعرض القناة الفرنسية “W9″، الاثنين 21 دجنبر الحالي، برنامجا ترفيهيا، بعنوان “أفضل ما في مراكش من الضحك”، ينقل إلى جمهورها عروض الكوميدي جمال الدبوز، وآخرين، في مهرجان “مراكش للضحك”.

وسيكون جمهور القناة الفرنسية على موعد مع سفر افتراضي إلى مراكش، ليعيشوا حكاية مبالغ فيها، يرويها جمال الدبوز، إضافة إلى قصص في قالب كوميدي.

وتبث القناة الفرنسية عروض كوميدين شاركوا في “مهرجان مراكش للضحك، منهم جمال دبوز ، وفلورنس فوريستي، ومالك بن طلحة، وفرانسوا كزافييه، وديمايسون، وجاد المالح، وأحمد سيلا، وكيف آدامز، ورشيد البدوري.

وأجلت الجائحة الاحتفال بعيد الميلاد العاشر للمهرجان مع إلغاء دورة هذه السنة.