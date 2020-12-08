شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل عشرة فلسطينيين من محافظتي نابلس وبيت لحم والان مع التفاصيل

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة فلسطينيين من محافظات نابلس و بيت لحم والخليل.

وأفادت مصادر محلية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين بعد دهم منازلهم تفتيشها. من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة نابلس، واعتقلت نضال عاطف أبو رميلة ، عقب مداهمة منزله عقب اقتحامها مدينة نابلس.

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