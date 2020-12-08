انخفاض متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

انخفض متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، اليوم الثلاثاء، في السوق غير الرسمية، وسط تعاملات هادئة.



وبلغ متوسط سعر صرف العملة الأمريكية 2680 ليرة للشراء، و2700 ليرة للبيع مقارنة بـ 2690 ليرة للشراء و2720 ليرة للبيع، أمس.

وفي البنوك السورية استقر متوسط سعر الدولار عند 1250 ليرة للشراء ونحو 1262 ليرة للبيع.

ويمر الاقتصاد السوري بأزمة مالية طاحنة وسط قرارات حكومية بزيادة في أسعار المحروقات، ترافقه ضغوط على قطاع الصادرات للخارج، وهبوط مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.

وأفادت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بأن سوريا تكبدت خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو 442 مليار دولار خلال 8 سنوات (2011 إلى 2019) بسبب الحرب.

وانخفض متوسط سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في السوق الموازية إلى 3250 ليرة للشراء، ونحو 3280 ليرة للبيع، مقارنة بنحو 3256 ليرة للشراء، و3298 ليرة للبيع، أمس.

وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية في السوق الموازية إلى 3557 ليرة للشراء، و3593 ليرة للبيع، مقارنة بنحو 3606 ليرات للشراء، و3656 ليرة للبيع، أمس.

وهبط سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 712 ليرة للشراء، و721 ليرة للبيع، مقارنة بنحو 715 ليرة للشراء، و726 ليرة للبيع، أمس.

وانخفض سعر الدرهم الإماراتي إلى 727 ليرة للشراء، و735 ليرة لللبيع، مقابل 729 ليرة للشراء، و741 ليرة للبيع، أمس.

وتراجع سعر الدينار الكويتي إلى 8791 ليرة للشراء، و 8882 ليرة للبيع، مقارنة بنحو 8831 ليرة للشراء، و8955 ليرة للبيع، أمس.